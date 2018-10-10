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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge 2

HGTVFolge vom 10.10.2018
Folge 2

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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge vom 10.10.2018: Folge 2

21 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 6

Das Real-Estate-Powerpaar hat diesmal ein renovierungsbedürftiges Haus in Henderson im Auge, der zweitgrößten Stadt Nevadas, 20 Kilometer südlich von Vegas gelegen. Da Henderson im Bereich Freizeit viel zu bieten hat und ein Paradies für Golfer ist, nehmen Bristol und Aubrey einiges auf sich, um das Objekt marktfertig zu bekommen - darunter einen sinnlosen Grundriss und die Sanierung eines uralten Pools sowie einer fürchterlichen Küche.

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