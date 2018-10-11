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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge 4

HGTVFolge vom 11.10.2018
Folge 4

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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge vom 11.10.2018: Folge 4

21 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 6

Design-Expertin Aubrey und ihr Partner Bristol stellen sich diesmal einer echten Challenge: Sie wollen ein heruntergekommenes Haus mit verschiedenen Wohnebenen, das im südlichen Hochland von Las Vegas liegt, in ein luxuriöses Junggesellen-Refugium verwandeln. Doch um mit diesem aufwändigen Immobilienprojekt Profit zu machen, müssen sie die straffe Deadline und auch das schmale Renovierungs-Budget von nur 30.000 Dollar im Auge behalten.

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