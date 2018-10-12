Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 12.10.2018: Folge 5
21 Min.Folge vom 12.10.2018Ab 6
Bristol und Aubrey Marunde haben den Markt gescreent und ein Haus aus den 90ern entdeckt. Die Immobilie liegt in der Nähe von Nellis Air Force Base, einer der größten Luftwaffenstützpunkte des Landes, etwa 13 Kilometer von Vegas entfernt. Das Objekt ist geradezu perfekt für Air Force-Soldaten mit Familie, muss aber vorher komplett renoviert und modernisiert werden. Eine große Investition wäre fällig, doch das Power-Paar geht das Risiko ein.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.