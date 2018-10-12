Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 12.10.2018: Folge 6
21 Min.Folge vom 12.10.2018Ab 6
Martial Arts-Kämpfer Bristol und Designerin Aubrey besichtigen ein Haus mit zwei Schlafzimmern, das gerade erst auf den Markt gekommen ist. Und dieses Objekt scheint etwas Besonderes zu sein: Obwohl Zwei-Schlafzimmer-Häuser selten viel Profit abwerfen, ist sich das Paar einig, dass hier eine Menge Potenzial vorhanden ist. Mit einem cleveren Umstyling und Rundum-Modernisierung kann diese Immobilie ein echtes Vegas-Highlight werden.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.