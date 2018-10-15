Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 15.10.2018: Folge 7
21 Min.Folge vom 15.10.2018Ab 6
Aubrey und Bristol sind auf einer Zwangsversteigerung und kaufen ein Objekt, das ziemlich heruntergekommen ist. Das veraltete Bauernhaus hat eine riesige Mängelliste, was die Inneneinrichtung betrifft. Doch das größte Kopfzerbrechen bereitet den Super-Maklern die vorzeitliche Klimaanlage an der Außenseite. Wenn sie eine neue installieren, würde ihr Profit bei diesem Deal erheblich schrumpfen. Doch ohne AC ist das kleine Cottage fast nicht bewohnbar.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.