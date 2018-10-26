Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 26.10.2018: Folge 13
21 Min.Folge vom 26.10.2018
Die Super-Makler haben ein renovierungsbedürftiges Apartment in der Innenstadt von Las Vegas gekauft und wollen testen, wieviel ein Objekt bringen kann, das zentral, aber außerhalb des Vegas Strip liegt. Für das Umstyling wählt Aubrey gedeckte Farben, nur im Schlafzimmer darf es richtig bunt sein: Dafür hat die Designerin extra einen Wandmaler engagiert. Doch der Künstler ist sehr beschäftigt und kann für das Projekt nur einen Tag erübrigen. Außerdem will er sich nicht an Vorgaben halten. Die Auftraggeber müssen also nehmen, was kommt.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.