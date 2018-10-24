Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 24.10.2018: Folge 7
21 Min.Folge vom 24.10.2018
Die Real-Estate-Profis erwerben eine kleine, ziemlich heruntergekommene Wohnung auf dem Las Vegas Strip in zentraler Lage und mitten im Geschehen zwischen Casinos und Luxushotels. Der Kaufpreis liegt bei 117.000 Dollar - was attraktiv ist, da vergleichbare Objekte in der Gegend um 150.000 kosten. Doch Aubrey und Bristol müssen in dem Fall genau aufs Budget schauen und aufpassen, dass sich die Renovierung des Apartments auf das Nötigste beschränkt und im engen finanziellen Rahmen bleibt. Sonst springt bei diesem Deal kein Profit heraus.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.