Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 25.10.2018: Folge 9
21 Min.Folge vom 25.10.2018
Die Immobilien-Experten haben ein Auge auf ein Haus geworfen, das in einer etwas altbackenen Gegend von Las Vegas liegt und innen wie außen ganz im Stil der 90er Jahre gebaut ist. Doch der Preis stimmt. Außerdem steht eine schöne, große Pinie im Vorgarten, und das Wohnzimmer hat einen riesigen Kamin, der vom Boden bis zur Decke reicht. Beides erinnert Bristol an seine Kindheit im Pazifischen Nordwesten - und der leidenschaftliche Handwerker hat sofort eine Menge Ideen für das perfekte künftige Design der Immobilie.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.