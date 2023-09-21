Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 21.09.2023: Happy Wife, Happy Life
44 Min.Folge vom 21.09.2023
Ed und Jeanette sind seit 41 Jahren verheiratet und leben in Dover. Jetzt wollen sie das Grundstück, das sie schon lange besitzen, mit ihrem Traumhaus bebauen und dafür haben sie eine lange Wunschliste: mindestens vier große Schlaf- und drei Badezimmer, ein Büro, ein Outdoor-Essplatz, eine große Kücheninsel und eine Kaffeebar soll ihr neues Haus im Craftsman-Stil haben. Mika und Brian nehmen die Herausforderung an, den Traum des Paares zu verwirklichen und ein Haus zu bauen, an dem sie jahrelang Freude haben werden.
