Hausbau in 100 Tagen

HGTVFolge vom 12.10.2023
Folge vom 12.10.2023: Alles eine Nummer kleiner

45 Min.Folge vom 12.10.2023

Eine vierköpfige Familie möchte sich verkleinern und braucht die Hilfe von Brian und Mika beim Bau eines Neubaus auf ihrem idyllischen Grundstück in der Nähe von Tampa. Doch als es um den Grundriss geht, ist ihre Wunschliste auf einmal größer, als es die verkleinerte Grundfläche zulässt. Und als sich ihr bisheriges Wohnhaus schneller verkauft als erwartet, entsteht eine neue Wohnherausforderung.

