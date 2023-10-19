Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 19.10.2023
Ein Ehepaar hat ein halbes Hektar großes Grundstück in Wimauma gekauft und möchte nun ein Haus mit vier Schlafzimmern, drei Bädern, einem Büro und einem Fernsehzimmer bauen. Doch das Wichtigste: Die beiden haben neun Hunde und brauchen unbedingt einen eingezäunten Garten, in dem die Vierbeiner frei herumtoben können. Brian und Mika designen ein helles und maritimes Farmhouse, das die Geschmäcker des Paares vereint und gleichzeitig hundefreundlich ist.

