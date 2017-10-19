Haustier sucht Herz
Folge 5: Folge 5
50 Min.Folge vom 19.10.2017
Das Katzenpärchen Grissa und Tinka landete bereits zum zweiten Mal im Tierschutz. Werden die beiden endlich ein Zuhause auf Lebenszeit finden? Auch das Papageien-Pärchen Rico und Tini hofft auf neue Besitzer. Sie landeten im Tierheim, weil sich die Nachbarn über die Vögel beschwert hatten. Puli-Mix Cuffo ist ein schwieriger Fall: Er reagiert aggressiv auf fremde Hunde und muss daher einen Maulkorb tragen. Wird sich trotzdem ein lieber Mensch für ihn finden?
Haustier sucht Herz
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Sat.1 Gold