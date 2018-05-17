Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustier sucht Herz

Folge 1

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 17.05.2018








51 Min.Folge vom 17.05.2018

Zweite Chance für Vierbeiner: Hundeliebhaber Jochen Bendel stellt einsame Heimtiere aus ganz Deutschland vor, die dringend neue Besitzer suchen. Interessenten können sich dann um die Adoption bewerben. Worauf kommt es bei der Tiervermittlung und Anschaffung einer Fellnase an? Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit den vermittelten Tieren der letzten Sendung. Wie geht es den flauschigen Vierbeinern heute?

