Hawaii Five-0
Folge 22: Das Ende der Lügen
41 Min.Ab 12
Der berühmte Fotograf Renny Sinclair, der gerade auf Hawaii Bademoden ablichtet, verbrennt bei lebendigem Leib in seinem Wohnwagen. Steve und sein Team finden schnell heraus, dass es Brandstiftung war. Rennys Freundin, das Model Alana, hat ihre Kollegin Jordan in Verdacht. Sie war noch bis vor sechs Monaten mit Renny zusammen. Doch auch Alana selbst, die von ihm ein Kind erwartet, verhält sich verdächtig ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
