Hawaii Five-0
Folge 23: Vendetta
41 Min.Ab 12
Steve und sein Team untersuchen den Mord an Polizeichef Fryer. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf einen alten Fall, den Fryer damals mit seinem Kollegen Frank Delano untersucht hatte. Der korrupte Delano, der mittlerweile im Gefängnis sitzt, kann wichtige Hinweise zur Klärung des Falls geben - doch es gelingt ihm auch, Chin dazu zu verleiten, ihn aus dem Gefängnis zu holen ... Inzwischen ist Steve mit Joe wieder nach Japan gereist. Er soll endlich erfahren, wer Shelbourne ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
