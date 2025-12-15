Hawaii Five-0
Folge 22: Der fünfte Beatle
41 Min.Ab 12
Ian Wright entführt Grovers Tochter Samantha, um eine horrende Summe Lösegeld zu erpressen, das Grover in Zusammenarbeit mit Gangstern in einem SWAT-Wagen stehlen soll. Doch bei der Übergabe ist das Geld nicht im Transporter - offensichtlich hat ein Agent namens Novak hier seine Finger im Spiel. Als ob dieser Fall nicht schon kompliziert genug wäre, ist auch noch Wo Fat aus dem Gefängnis ausgebrochen. Er scheint ebenfalls in der Lösegeld-Sache drinzuhängen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren