Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Der King ist tot

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 21
Der King ist tot

Der King ist totJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 21: Der King ist tot

41 Min.Ab 16

Während eines Wettbewerbs für Elvis-Imitatoren bricht einer der Teilnehmer tot auf der Bühne zusammen. Zuerst sieht es so aus, als wäre dem Mann - genau wie seinem Idol - eine Überdosis zum Verhängnis geworden. Doch Five-0 erkennt schnell, dass es sich hier um einen Mord handelt, in dem der Pailletten-Anzug des Opfers keine unerhebliche Rolle zu spielen scheint. Doch das ist nicht das einzige, was den Elvis-Fan getötet haben könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen