Folge 23: Einstiche
Nachdem sie bei einem Hausbesuch einen Mord beobachtet hat, wird die Akupunkteurin Mei Lin getötet. Ihre Tochter Cammy, die ebenfalls Zeugin der Tat war, ist verschwunden. Five-0 mutmaßt, dass der Suizid des Ex-Mafiabosses Tommy Boyle mit den Geschehnissen zusammenhängt. Außerdem könnte es durchaus sein, dass der vermeintliche Suizid ebenfalls ein Mord war. Nur Cammy kann das Rätsel um den Täter lösen, doch wo ist sie?
