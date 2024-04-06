Zum Inhalt springenBarrierefrei
He-Man and the Masters of the Universe

Der Spielzeugmacher

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 59vom 06.04.2024
Folge 59: Der Spielzeugmacher

22 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 12

Prinz Adam kann sich mithilfe seines Schwertes in den mächtigen Krieger He-Man verwandeln. Zusammen mit seinen Verbündeten hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den bösen Skeletor zu vernichten, um seinen Heimatplaneten Eternia zu retten und die Geheimnisse von Castle Grayskull zu bewahren.

