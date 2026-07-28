Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heino - Ein Kölner in Kenia

Der Oldtimer aus dem Busch

DMAXStaffel 3Folge 1vom 28.07.2026
Der Oldtimer aus dem Busch

Der Oldtimer aus dem BuschJetzt kostenlos streamen

Heino - Ein Kölner in Kenia

Folge 1: Der Oldtimer aus dem Busch

45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Heino hat im Busch seinen Traumwagen gefunden. Doch die Abschlepp-Crew setzt dem Toyota-Kombi stärker zu als drei Jahrzehnte auf Kenias Straßen. Der Tüftler und sein Auto leiden gleichermaßen. Im Hotelresort gilt es zudem, ein Problem zu lösen: Manche Gäste bestellen nur ein Glas Wasser und belegen den ganzen Tag die Terrasse. Das Team will den Verzehr ankurbeln. Bei den Affen verhält es sich anders. Sie bedienen sich an den Mülltonnen und verteilen den Unrat anschließend auf dem gesamten Gelände. Deshalb muss ein Käfig her – nicht für die Tiere, sondern für den Abfall.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Heino - Ein Kölner in Kenia
DMAX
Heino - Ein Kölner in Kenia

Heino - Ein Kölner in Kenia

Alle 1 Staffeln und Folgen