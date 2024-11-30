Heiter bis tödlich: Akte EX
Folge 2: Bei Aufguss Mord
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Nach dem Mord an Erik Beyer, Saunameister eines Wellness-Tempels, stoßen Hundt und Katzer zunächst auf eine Mauer des Schweigens. Um Licht ins Dunkel zu bringen, entschließt sich Hundt kurzerhand, als neuer Saunameister ‚undercover’ vor Ort zu ermitteln. Zwischen Hundt und Katzer herrscht dicke Luft. Kann die Paartherapeutin Dr. Simone Nüssele-Dövedin dem zerstrittenen Paar helfen?
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Akte EX
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH / Das Erste