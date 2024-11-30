Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 3vom 30.11.2024
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Nach der Werbeaktion einer Boutique („Zieht euch aus, wir ziehen euch an!“) wird eine junge Frau tot in einer Umkleidekabine gefunden. Bei der Toten handelt es sich um die 24-jährige Frederike Uhlig. Frederike, so finden Hundt und Katzer heraus, hatte eine Raubserie auf dem Kerbholz. Jules Eltern haben ihren ersten Termin bei der Paartherapeutin Frau Dr. Nüssele-Dövedin.

