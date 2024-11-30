Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 3Folge 6vom 30.11.2024
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

In dem großen Weimarer Buchladen „Die Buchwelt“ wird der Besitzer Roland Steinberg tot aufgefunden. Hundt verdächtigt zunächst die Buchhändlerin Dr. Gudrun Grebe. Gerade musste sie ihren Laden „Das Gretchen“ wegen Steinbergs übermächtiger Konkurrenz dichtmachen. Bei Hundt und Katzer stehen die Zeichen auf Sturm. Hundt verkündet, dass er sich nach Berlin versetzen lassen wird.

