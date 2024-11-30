Heiter bis tödlich: Akte EX
Folge 7: Der Tote aus dem Moor
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Als im Thüringer Moor eine Moorleiche gefunden wird, freut sich das Weimarer Museum für Ur- und Frühgeschichte schon auf den „Ötzi von Weimar“. Allerdings stellt sich heraus, dass der angebliche Germane nicht vor 3000 Jahren, sondern erst kürzlich ermordet wurde. Hundts bevorstehende Versetzung nach Berlin macht Katzer mehr zu schaffen, als ihr lieb ist.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH / Das Erste