Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 10: Der Brockengeist
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Klara Degen stößt bei ihrer morgendlichen Joggingrunde im Wald auf die Leiche eines Mannes. Die Kripo Harz unter Hauptkommissar Kleinert nimmt umgehend die Ermittlungen auf. Der Tote, Christian Gurris, Besitzer eines Hotels in der Gegend, ist nach ersten Untersuchungen durch Dr. Münster an einem Herzinfarkt gestorben. Doch Klara fällt das angstverzerrte Gesicht des Toten auf.
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste