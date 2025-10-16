Zwischen Leben und TodJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 14: Zwischen Leben und Tod
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Die beiden Kommissare versuchen, die Unschuld ihres Kollegen Mattis Schulz zu beweisen. Der Streifenpolizist soll für den Tod eines Autofahrers verantwortlich sein, den er im Straßenverkehr kontrollierte. Die Beweislage gegen den Beamten ist erdrückend, denn er ist in der Vergangenheit während seines Dienstes schon einmal gewaltsam aufgefallen ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)