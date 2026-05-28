Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 2: Romeo und Julia
48 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Lars und Finn kontrollieren einen minderjährigen Autofahrer, als dieser plötzlich eine Schusswaffe zieht. Finn handelt sofort und setzt den Jugendlichen außer Gefecht. Während Arthur im Krankenhaus um sein Leben ringt, muss Finn seinen Dienstausweis abgeben. Lars ermittelt unterdessen weiter und versucht,mehr über den jungen Mann herauszufinden ...
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7: OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing) & © Season 6-7: OneGate Media GmbH