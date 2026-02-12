Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 3: Aus gutem Hause
49 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Finn und Lars werden zu einer Baustelle gerufen, auf der sich ein schreckliches Verbrechen abgespielt hat: Harry Siebert wurde auf grausame Weise erschlagen. Der Trockenbaumonteur hatte in letzter Zeit Stress mit seinem Vorgesetzten, der ihm einige Monatslöhne nicht auszahlen wollte. Könnte Harry von seinem Bauleiter ermordet worden sein?
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH (ehemals Studio Hamburg Enterprises GmbH) (ehem. Studio Hamburg Distribution & Marketing)