Heiter bis tödlich - Morden im Norden
Folge 4: Versteckspiel
48 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Die Ermittler werden mit dem tragischen Schicksal der Teenagerin Silke Bruhn konfrontiert. Die 16-Jährige wurde erschlagen und dann in die Fluten der Trave geworfen. Nähere Untersuchungen am Tatort ergeben, dass die junge Frau vor ihrem Tod ein romantisches Picknick am Ufer des Flusses hatte. Ihrer Familie hatte sie erzählt, sich mit einer Freundin treffen zu wollen. Die Spuren führen zu einem 44-jährigen Anwalt, der offenbar Silkes geheimer Liebhaber war ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
