Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 4: Katzenjammer
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Der Besitzer Hu hat Jon und Nora ins Restaurant Mandarin gerufen. Im Keller hat er eine Blutlache entdeckt, Koch Xu Bao ist verschwunden. Und dann geht es Schlag auf Schlag: Nora findet erst ein Katzenfell, dann in der Tiefkühltruhe eine ganze Anzahl von abgehäuteten Katzen. Wie auf ein Stichwort erscheint ein Kontrolleur vom Gesundheitsamt und vor der Tür des „Mandarin“ prangern aufgebrachte Husumer lautstark an: „Hier wird Katzenfleisch statt Entenfleisch serviert!“ Alles wie in einer bestens inszenierte Komödie, wäre da nicht die Leiche des Koches Xu Bao, die Jon im Müllcontainer des Restaurants findet.
Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Krimi-Drama
12
12
