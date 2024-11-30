Waschen%u2013Schleudern%u2013MordenJetzt ohne Werbung streamen
Heiter%20bis%20t%F6dlich%3A%20Akte%20EX
Folge 3: Waschen%u2013Schleudern%u2013Morden
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Mord%20im%20Waschsalon%20%2290%20Grad%22%20unweit%20der%20Musikhochschule%20Franz%20Liszt.%20Klavier-Studentin%20Paula%20Manz%2C%20die%20dort%20als%20Aushilfe%20jobbte%2C%20wird%20von%20ihrer%20Kommilitonin%20Valerie%20Hahn%20tot%20aufgefunden.%20Mordwaffe%3A%20Starkstrom.
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Heiter%20bis%20t%F6dlich%3A%20Akte%20EX
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12