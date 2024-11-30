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Kleinvieh%20macht%20auch%20Mist

ARD PlusStaffel 2Folge 7vom 30.11.2024
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Folge 7: Kleinvieh%20macht%20auch%20Mist

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Hundt%20hat%20ein%20vielversprechendes%20Date%20mit%20Lisa%20Brink%2C%20das%20allerdings%20abrupt%20endet%3A%20Im%20Treppenhaus%20liegt%20eine%20Leiche.%20Das%20Opfer%2C%20Gregor%20Wiesner%2C%20Angestellter%20im%20Weimarer%20Ordnungsamt%2C%20wurde%20anscheinend%20gesto%DFen%u2026

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