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Leiche%20im%20Moor

ARD PlusStaffel 1Folge 2vom 30.11.2024
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Folge 2: Leiche%20im%20Moor

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Klara%20Degen%20hat%20im%20Polizeirevier%20die%20Schwangerschaftsvertretung%20der%20Abteilungssekret%E4rin%20%FCbernommen.%20Die%20neue%2C%20aufregende%20Arbeit%20gef%E4llt%20ihr.%20In%20der%20Nacht%20hat%20eine%20anonyme%20Anruferin%20den%20Mord%20an%20einer%20Frau%20angezeigt

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