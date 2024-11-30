Picknick%20mit%20LeicheJetzt ohne Werbung streamen
Heiter%20bis%20t%F6dlich%3A%20Alles%20Klara
Folge 12: Picknick%20mit%20Leiche
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Klara%20Degen%20unternimmt%20mit%20ihrem%20Nachbarn%20Thomas%20Wolff%20einen%20Picknick-Ausflug%20ins%20Gr%FCne.%20Dabei%20besichtigen%20sie%20auch%20die%20H%F6hlenwohnungen%20in%20Langenstein.%20Die%20Ausflugsstimmung%20verfliegt%20allerdings%2C%20als%20Klara%20in%20den%20H%F6hlen%20eine%20Leiche%20findet.
Alle Staffeln im Überblick
Heiter%20bis%20t%F6dlich%3A%20Alles%20Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12