Letzte%20Ruhe%20LotussitzJetzt ohne Werbung streamen
Heiter%20bis%20t%F6dlich%3A%20Alles%20Klara
Folge 15: Letzte%20Ruhe%20Lotussitz
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Die%20Revierleiterin%20M%FCller-Dietz%20hat%20bei%20dem%20attraktiven%20Yogalehrer%20Jan%20Ahrens%20eine%20Einzelstunde%20gebucht.%20Doch%20statt%20seiner%20findet%20sie%20im%20Studio%20die%20Leiche%20der%20Mitinhaberin%20Susanne%20K%F6hler.%20Sofort%20ruft%20sie%20Hauptkommissar%20Paul%20Kleinert%20und%20seine%20Kollegen%20Tom%20Ollenhauer%20und%20Jonas%20Wolter%20zum%20Tatort.
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Heiter%20bis%20t%F6dlich%3A%20Alles%20Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12