Der%20Rest%20ist%20SchweigenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 12: Der%20Rest%20ist%20Schweigen
Fechtduell%3A%20Wenzel%20von%20der%20Eider%20fordert%20beim%20allj%E4hrlichen%20Fechtwettbewerb%20im%20Herrensitz%20der%20Familie%20seinen%20Vater%20Hagen%20vor%20den%20Augen%20seiner%20attraktiven%20Stiefmutter%20Alicia%20und%20seiner%20Schwester%20Walburga%20auf.%20Wenzel%20wird%20getroffen.%20Nur%20ein%20Kratzer%2C%20beruhigt%20Wenzel%20die%20Anwesenden%2C%20um%20dann%20Sekunden%20sp%E4ter%20tot%20zusammenzubrechen.%20Die%20Obduktion%20ergibt%20eine%20%FCberraschende%20Todesursache%3A%20Wenzel%20ist%20vergiftet%20worden.%20Die%20Klinge%20des%20Degens%20war%20mit%20einem%20Kontaktgift%20pr%E4pariert.%20Ermittlungen%20im%20adligen%20Haus%20%u2013%20nicht%20gerade%20das%20Milieu%2C%20in%20dem%20Kriminalhauptkommissar%20Jon%20Peterson%20sich%20wohl%20f%FChlt.%20Aber%20warum%20Jon%20in%20jedes%20sich%20bietende%20Fettn%E4pfchen%20tritt%2C%20wird%20Nora%20erst%20nach%20einiger%20Zeit%20klar%3A%20Bei%20der%20Familie%20von%20der%20Eider%2C%20eisern%20gef%FChrt%20von%20ihrem%20Familienoberhaupt%20Hagen%2C%20gilt%20es%20vor%20allem%2C%20die%20Fassade%20zu%20wahren.
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