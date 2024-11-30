Alles%20nur%20aus%20LiebeJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 13: Alles%20nur%20aus%20Liebe
Der%2027-j%E4hrige%20Jan%20Grunholt%20wird%20tot%20in%20den%20D%FCnen%20aufgefunden%20%u2013%20niedergestreckt%20von%20zwei%20Pistolensch%FCssen.%20Als%20Nora%20und%20Jon%20die%20Voicebox%20des%20Handys%20des%20Toten%20abh%F6ren%2C%20erleben%20sie%20eine%20%DCberraschung.%20Nachrichten%20von%20Sophie%20Schwennessen%20und%20Alma%20Jung%20sind%20da%20zu%20h%F6ren.%20Beide%20Frauen%20haben%20sich%20offensichtlich%20f%FCr%20den%20gleichen%20Abend%20mit%20dem%20Toten%20verabredet%2C%20beide%20Frauen%20sind%20offensichtlich%20heftig%20verliebt.%20In%20der%20Vernehmung%20behaupten%20sowohl%20Sophie%20als%20auch%20Alma%2C%20mit%20Jan%20Grunholt%20zusammen%20gewesen%20zu%20sein.%20Und%20jede%20der%20beiden%20ist%20sich%20sicher%2C%20ihre%20jeweilige%20Gegenspielerin%20ist%20die%20M%F6rderin.
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