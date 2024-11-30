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Tidenhub%20oder%20Wasser%20bis%20zum%20Hals

ARD PlusStaffel 1Folge 6vom 30.11.2024
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Folge 6: Tidenhub%20oder%20Wasser%20bis%20zum%20Hals

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Mirko%20Jensen%2C%20Friseur%20im%20Salon%20%u201ECut%20%26%20Go%u201C%2C%20taumelt%20aus%20seinem%20Wagen%2C%20schlingert%20auf%20die%20Fahrbahn%20und%20wird%20von%20einem%20Seafood-Laster%20%FCberfahren.%20Und%20das%20vor%20den%20Augen%20von%20Jon%20und%20Nora%2C%20die%20gerade%20versuchen%2C%20vor%20dem%20Bestattungsunternehmen%20Claas%20Petersons%20Leichenwagen%20flottzumachen.%20%u201ETidenhub%u201C%20fl%FCstert%20Mirko%20und%20verstirbt%20an%20der%20Unfallstelle.

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