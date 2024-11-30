Heiter%20bis%20t%F6dlich%3A%20Nordisch%20herb
Folge 7: Das%20Schlachtfest
Schlachtfest%20auf%20dem%20Biohof%20Meede.%20Kriminalrat%20Hinrichs%20erscheint%20%u2013%20frisch%20verliebt%20%u2013%20aber%20etwas%20unpassend%20mit%20Melanie%20Meede.%20Bevor%20Bauer%20Carsten%20Meede%20seine%20Schw%E4gerin%20vom%20Hof%20jagen%20kann%2C%20weil%20er%20mit%20seinem%20Bruder%20Conrad%20im%20Dauerstreit%20liegt%2C%20schreckt%20ein%20entsetzlicher%20Fund%20die%20G%E4ste%20des%20Schlachtfestes%20auf%3A%20Im%20Bauch%20des%20Schweines%2C%20das%20gerade%20geschlachtet%20wurde%2C%20finden%20sich%20Reste%20menschlicher%20Knochen%20und%20ein%20Teil%20eines%20Gebisses.%20Jon%20Peterson%20wei%DF%20sofort%3A%20Hier%20ist%20ein%20Mensch%20an%20die%20Schweine%20verf%FCttert%20worden.%20Die%20Hoffnung%2C%20durch%20Funde%20im%20Magen%20weiterer%20Schweine%20von%20dem%20Hof%20mehr%20%FCber%20die%20Identit%E4t%20des%20Opfers%20zu%20erfahren%2C%20zerschl%E4gt%20sich%20%u2013%20alle%20Schweine%20sind%20schon%20zum%20Schlachthof%20abgegangen.%20Aber%20der%20Zahnabgleich%20bringt%20ein%20eindeutiges%20Ergebnis%3A%20Der%20Zahnersatz%20geh%F6rte%20Conrad%20Meede%2C%20Melanies%20Ehemann.%20Jon%20Peterson%20nimmt%20Carsten%20Meede%20vorl%E4ufig%20fest.
Alle Staffeln im Überblick