Helden der Baustelle
Folge vom 06.12.2019: Großbaustelle Deutsche Bahn
44 Min.Folge vom 06.12.2019Ab 12
50 Millionen Euro Kosten, 1000 Arbeiter und fast zehn Jahre Bauzeit: In Halle entsteht ein neuer Knotenpunkt der Deutschen Bahn. Ronald Kaiser ist auf der Mega-Baustelle für die Sicherheit verantwortlich. Vom offenen Feuer beim Teer-Erhitzen bis zum fehlenden Helm: Der Voll-Profi lässt keinen Verstoß durchgehen. In Aachen sollen derweil tonnenschwere medizinische Geräte bewegt werden. Aber dann blockieren am Kranausleger die Mastteile. Und in Berlin rüsten sich Industriekletterer für den Höhen-Einsatz. Dort werden Eternitplatten von einem Hochhaus entfernt.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.