Helden der Baustelle
Folge vom 09.12.2019: Hoch, höher, Grand Tower!
45 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 12
In Frankfurt entsteht ein Bauwerk der Superlative: Der 172 Meter hohe Grand Tower ist mit 47 Etagen und 44 000 Quadratmetern Wohnfläche ein echter Gigant. Auf der Mega-Baustelle krempeln 450 Arbeiter die Ärmel hoch. In Baden-Württemberg droht unterdessen Stillstand wegen Hochwasser. Dort sollen Stahl-Monteure unter einer Eisenbahnbrücke einen zwanzig Meter langen Jochträger freilegen. Doch der Pegelstand des Neckars ist nach tagelangem Dauerregen bedrohlich angestiegen. Und Konstantin Putz verbaut mit seinem Trupp 14 Tonnen Eisen für ein Wohnhaus.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.