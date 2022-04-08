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Helden der Baustelle

Kleine Treppe, große Sorgen

DMAXFolge vom 08.04.2022
Kleine Treppe, große Sorgen

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Helden der Baustelle

Folge vom 08.04.2022: Kleine Treppe, große Sorgen

44 Min.Folge vom 08.04.2022Ab 12

Beim Umbau eines Einfamilienhauses aus den Siebzigerjahren wurde schlampig gearbeitet. Deshalb hat der Bauherr das verantwortliche Unternehmen gekündigt. Matteo Marino und sein Team sollen die Sache jetzt geradebiegen. Die Vollprofis übernehmen von ihren Vorgängern ein großes Trümmerfeld. Ist das Problemhaus noch zu retten? Roman Steinbock und seine Söhne bauen am Aalto-Hochhaus in Bremen ein 64 Meter hohes Gerüst ab. Und im Steinbruch in Sachsen streikt eine 150 Tonnen schwere Oberflächenfräse. Die Schwingungsdämpfer der Maschine sind defekt.

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