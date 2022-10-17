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Helden der Baustelle

Das enge Wunder von Dresden

DMAXFolge vom 17.10.2022
Das enge Wunder von Dresden

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Helden der Baustelle

Folge vom 17.10.2022: Das enge Wunder von Dresden

45 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12

In der Hansestadt Hamburg entsteht eines der modernsten und nachhaltigsten Wohn- und Bürogebäude Deutschlands. Das 18-stöckige Hochhaus wird nahezu komplett aus Holz gebaut. Matthias Schmidt und sein Team montieren in der Hafencity bis zu acht Meter breite Elemente. Karsten Rieger und seine Arbeitskollegen krempeln unterdessen in Augsburg die Ärmel hoch. Dort wird der Hauptbahnhof zu einer Drehscheibe für den Nah- und Fernverkehr ausgebaut. Und Stahlbauer Sebastian Roscher erneuert mit seinem Trupp Teile einer denkmalgeschützten Brücke in Dresden.

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