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Helden der Baustelle

Kran am Limit

DMAXFolge vom 20.10.2022
Kran am Limit

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Helden der Baustelle

Folge vom 20.10.2022: Kran am Limit

45 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12

Zwei Raupenkräne heben auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg ein 320 Tonnen schweres Bauteil einer Eisenbahnbrücke in Position. Das ist für Projektleiter Michael Eck und sein Team kein einfaches Manöver, denn die Maschinen müssen auf engstem Raum synchron arbeiten. Tommy Zuther und Sebastian Röske erneuern derweil im Ahrtal mit Lehmziegeln das Untergeschoss eines Fachwerkhauses aus dem 15. Jahrhundert. Die Flut hatte das denkmalgeschützte Gebäude komplett verwüstet. Und in Willingen entsteht die längste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands.

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