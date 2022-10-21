Helden der Baustelle
Folge vom 21.10.2022: Ein Pool macht Probleme
45 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12
Die Gäste des Luxushotels „Bussi Baby“ sollen einen freien Blick auf die Alpen genießen. Bauleiter Gregor Cyzewski und sein Team heben zu diesem Zweck einen Infinitypool auf das Dach des Gebäudes. Im Norden von Friesland wird unterdessen die Rutteler Mühle instand gesetzt. Dachdeckermeister Jörg Wiggers und seine Gesellen gehen dabei in 18 Meter Höhe kreativ zu Werke. Und Kevin Lauber musste für den Aufbau einer Stahlstütze an der längsten Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands einen Ersatzkran organisieren. Gelingt die Montage im zweiten Anlauf?
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.