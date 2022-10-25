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Helden der Baustelle

Ein rabenschwarzer Tag für Matteo

DMAXFolge vom 25.10.2022
Ein rabenschwarzer Tag für Matteo

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Helden der Baustelle

Folge vom 25.10.2022: Ein rabenschwarzer Tag für Matteo

45 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

In Hamburg wird die denkmalgeschützte Alster-Schwimmhalle renoviert. Bilal Özsoy und sein Team sollen dort 300 Fensterscheiben und 58 Gitterstützen montieren. Aber auf der Baustelle platzt an einem Kran eine Hydraulikleitung. Matteo Marino und sein Onkel Rosario dichten in Schalksmühle bei Hagen ein Haus an einem Hang mit einer sogenannten „schwarzen Wanne“ ab. Und Hubert Theunis errichtet mit seinen Arbeitskollegen auf 2100 Meter Höhe einen Sendemast, der im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich für sicheren Internet- und Mobilfunkempfang sorgen soll.

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