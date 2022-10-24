Helden der Baustelle
Folge vom 24.10.2022: Ein Pylon hebt ab
45 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12
Projektleiter Karl-Heinz Weiss und seine Arbeitskollegen stehen im Landkreis Regensburg unter Zeitdruck. Dort wurde die A3 an der Anschlussstelle Rosenhof über Nacht gesperrt, damit die Männer eine Betonverschalung für eine neue Brücke bauen können. Über der Autobahn werden 20 Meter lange Träger montiert. Das ist ein Job für erfahrene Profis. Belmin und Josef Husetovic lösen die Elemente in zwölf Meter Höhe vom Kran und positionieren sie zentimetergenau. Dabei müssen sich Vater und Sohn in der Dunkelheit fast blind aufeinander verlassen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.