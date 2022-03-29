Helden der Baustelle
Folge vom 29.03.2022: Es werde Licht!
45 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12
Kranführer Mario Fenzel muss sich bei Sanierungsarbeiten in einer Sondermüllverbrennungsanlage blind auf die Kommandos seines Arbeitskollegen verlassen, denn seine Sicht ist eingeschränkt. In Bremen werden Getreide-Silos einer Cornflakes-Fabrik zu einem Hotel umgebaut. Dort werfen Thorsten Weitz und Kevin Bünger ihre Spezialsäge an. Und in Oberbayern wird renaturiert. Die Moosach soll in Freising wieder sichtbar durch den Stadtkern fließen. Projektleiter Herbert Priller und Polier Tobias Kleist setzen neben denkmalgeschützten Häusern eine Spundwand.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.