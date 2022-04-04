Helden der Baustelle
Folge vom 04.04.2022: Stahl gegen Wasser
44 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12
Im bayrischen Jettenbach am Inn entsteht eine neue Wehranlage. Montageleiter Heinz Prattes und seine Arbeitskollegen bringen auf der Baustelle ein 55 Tonnen schweres Stahlsegment in Position. Danach wird der Koloss mit den Stützstreben verflanscht. In Hamburg-Altona frisst sich bei einem rund 550 Millionen Euro teuren Megaprojekt ein riesiger Bohrkopf durch den Untergrund. Dort wird der S-Bahnhof Diebsteich zum Fernbahnhof ausgebaut. Und in den Getreidesilos einer ehemaligen Cornflakes-Fabrik in Bremen werden Etagendecken für ein Hotel eingezogen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.