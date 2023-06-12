Helden der Landwirtschaft
Folge vom 12.06.2023: Es wird geackert
44 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12
In Baden-Württemberg steht der Frühling vor der Tür. Für Stefan heißt das: Scharen schärfen! Der Landwirt muss seine Äcker für die Aussaat auflockern. Im Norden Deutschlands liegt dagegen noch Schnee. Das macht die Arbeit von Sönke nicht leichter, denn er kümmert sich in Schleswig-Holstein um mehrere Tausend Tannenbäume. Die wurden bis dato per Hand geschnitten. Doch jetzt rollt Hilfe an, in Form eines Portaltraktors. Und in Thüringen wird in dieser Folge ein 800 Kilo schwerer Eber kastriert. Dabei kommt es auf die richtig dosierte Narkose an.
